На Донбассе в передовых отрядах Россия активно использует людей с оккупированных территорий

Оккупанты активно пытаются приобщить к войне России против Украины жителей со временно оккупированных территорий Донбасса.

Как заявили в Генштабе ВСУ, на Донецком направлении противник активно использует мобилизационный ресурс со временно оккупированных территорий.

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Жителей псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" заставляют воевать на стороне страны-агрессора. В то же время оккупанты не оставляют попыток выявить слабые места в обороне Мариуполя.

Какая ситуация на разных направлениях

Основные усилия оккупанты сосредоточили на окружении городов Киев и Харьков. Кроме того, враг намерен выйти на административные границы в Луганской и Донецкой областях и в дальнейшем создать сухопутный коридор с оккупированным Крымом.

На Полесье противник приступил к инженерным работам по разграждению путей в районе Бородянки, вероятно с целью дальнейшего выдвижения в направлении Киева. Оккупационные подразделения были остановлены в районах Шибенное и Катюжанка.

На Таврическом направлении подразделения противника из состава 58 общевойсковой армии Южного военного округа вооруженных сил России пытаются продолжить наступление в направлении Запорожья, а подразделения из состава 20 общевойсковой армии Западного военного округа предпринимают попытки обойти Харьков и двигаться в юго-западном направлении.

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