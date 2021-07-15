На Донбассе погиб 19-летний защитник с Днепропетровщины: имя героя
За прошедшие сутки, 14 июля, на Донбассе погиб наводчик танкового батальона Александр Юрков. Его жизнь оборвалась в результате коварных действий оккупантов.
По данным Софиевского районного терцентра комплектации и социальной поддержки, военнослужащий был родом из села Криничоватое Софиевского района.
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Что известно о погибшем бойце
19-летний Александр служил наводчиком танкового батальона воинской части А1302. Он получил смертельное ранение 14 июля в районе проведения операции Объединенных сил.
Заметим, что за прошедшие сутки оккупанты на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики стреляли из:
- минометов 82-го, 120-го и 122 миллиметрового калибра,
- крупнокалиберных пулеметов,
- стрелкового оружия,
- автоматических станковых гранатометов,
- ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
В результате атак оккупантов 2 украинских военных получили ранения. Воинов госпитализировали в лечебное учреждение.