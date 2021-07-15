На Донбассе погиб 19-летний защитник с Днепропетровщины: имя героя

15 июля 2021 , 18:16
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Источник:

Софиевский РТЦК и СП Днепропетровской области

За прошедшие сутки, 14 июля, на Донбассе погиб наводчик танкового батальона Александр Юрков. Его жизнь оборвалась в результате коварных действий оккупантов.

По данным Софиевского районного терцентра комплектации и социальной поддержки, военнослужащий был родом из села Криничоватое Софиевского района.

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Что известно о погибшем бойце

19-летний Александр служил наводчиком танкового батальона воинской части А1302. Он получил смертельное ранение 14 июля в районе проведения операции Объединенных сил.

Заметим, что за прошедшие сутки оккупанты на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики стреляли из:

  • минометов 82-го, 120-го и 122 миллиметрового калибра,
  • крупнокалиберных пулеметов,
  • стрелкового оружия,
  • автоматических станковых гранатометов,
  • ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В результате атак оккупантов 2 украинских военных получили ранения. Воинов госпитализировали в лечебное учреждение.

Автор: Альона Захарова