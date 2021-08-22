На Донбассе погиб украинский защитник
22 августа 2021 , 17:58Читати новину українською
Источник:фейсбук Операции Объединенных сил
Украина понесла еще одну потерю на Донбассе. 22 августа погиб украинский военный. Защитник получил ранения несовместимые с жизнью.
О гибели военного сообщили в сводке штаба ООС за 22 августа. Пока неизвестны обстоятельства, при которых воин потерял жизнь и его имя.
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