На Донбассе погиб украинский защитник

Украина понесла еще одну потерю на Донбассе. 22 августа погиб украинский военный. Защитник получил ранения несовместимые с жизнью.

О гибели военного сообщили в сводке штаба ООС за 22 августа. Пока неизвестны обстоятельства, при которых воин потерял жизнь и его имя.

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