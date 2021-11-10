На Донбассе погибла молодая военная из Херсонской области Татьяна Алхимова

В районе проведения Операции Объединенных сил 6 ноября погибла 24-летняя военная Татьяна Алхимова. Она служила в составе ВСУ с 2019 года.

Татьяна погибла в результате пулевого ранения. Это случилось во время выполнения боевого задания.

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В то же время издание "Новинарня" пишет, что потеря – небоевая.

Что известно о Татьяне Алхимовой

Военная родилась в селе Казачьи Лагеря Херсонской области. В 2019 году Татьяна получила высшее образование в Херсонском государственном университете по специальности "туризм".

На службу девушку призывал Каховский ОГВК. 16 августа 2019 Татьяна присоединилась к рядам Вооруженных сил Украины, в частности к 57-й отдельной мотопехотной бригаде.

За успехи на службе получила воинское звание младшего сержанта, имела ведомственные награды и отличия от командования и городских властей Новой Каховки. Для нее это была уже вторая ротация на Восточном фронте,

– рассказали в городском совете.

Сначала погибшая работала радиотелефонисткой, а впоследствии ее перевели на должность внешнего пилота (оператора).

Последнее место службы – командир отделения беспилотных авиационных комплексов взвода беспилотных авиационных комплексов разведывательной роты 57-й бригады имени Костя Гордиенко. Татьяна участвовала в Операции Объединенных сил и в Донецкой, и в Луганской областях.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей Татьяны Алхимовой.

Прощание с погибшей состоится в Казачьих Лагерях 10 ноября в 11:00. Похоронят ее на Аллее Славы кладбища Новой Каховки.

Напомним, 7 ноября на Донбассе погиб военный из города Яворов Львовской области Виталий Павлысько. Он получил осколочное ранение во время обстрела боевиков возле Новозвановки. Известно, что у героя осталась жена, сын, дочь и родители.