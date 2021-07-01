В США обрадовались таким переменам и даже поздравили поселок с "возвращением к историческому названию".

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Как отметили в посольстве США в Киеве, поселок получил свое "новое/старое" имя благодаря межфракционному консенсусу в Верховной Раде.

Поздравляем жителей Нью-Йорка Донецкой области с возвращением к историческому названию своего города. Еще одна возможность отметить наши тесные связи,

– говорится в сообщении.

Заметим, ранее за переименование поселка городского типа проголосовал 301 нардеп. Парламентарии приняли постановление без обсуждения.

Что известно об украинском Нью-Йорке? Поселок находится в 42 километрах от райцентра – города Бахмут. В нем проживает около 12 тысяч жителей. Поселок входит в Торецкую городскую территориальную общину.

Историческое название

По данным "Википедии", Нью-Йорк – это историческое название поселка. В 1892 году на правом берегу реки Кривой Торец основали колонию Нью-Йорка. Поселок городского типа существовал с таким названием до 1951 года – пока Президиум Верховного Совета Украинской ССР не издал указ о переименовании поселка городского типа Нью-Йорк в Новгородское.