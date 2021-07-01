У США зраділи таким змінам та навіть привітали селище з "поверненням до історичної назви".

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Як зазначили у посольстві США у Києві, селище отримало своє "нове/старе" ім'я завдяки міжфракційному консенсусу у Верховній Раді.

Вітаємо жителів Нью-Йорка Донецької області з поверненням до історичної назви свого міста. Ще одна нагода відзначити наші тісні зв'язки,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, раніше за перейменування селища міського типу проголосував 301 нардеп. Парламентарі ухвалили постанову без обговорення.

Що відомо про український Нью-Йорк? Селище розміщене за 42 кілометри від райцентру – міста Бахмут. У ньому проживає близько 12 тисяч мешканців. Селище входить до Торецької міської територіальної громади.

Історична назва

За даними "Вікіпедії", Нью-Йорк – це історична назва селища. У 1892 році на правому березі річки Кривий Торець заснували колонію Нью-Йорка. Селище міського типу існувало з такою назвою до 1951 року – поки президія Верховної Ради української РСР не видала указ про перейменування селища міського типу Нью-Йорк в Новгородське.