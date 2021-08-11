Украинский военный получил ранение 11 августа. Это произошло из-за обстрела боевиков в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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На Донбассе ранили украинского бойца

Боец получил ранение из-за обстрела вооруженных формирований России, которые в очередной раз обстреляли позиции украинских защитников.

В результате обстрела один военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение,

– говорится в сообщении.

Предварительно известно, что после оказания первой медицинской помощи военного отвезли в больницу. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

О действиях боевиков сообщили представителям ОБСЕ. Это сделали через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Кстати, 11 августа о ранении украинского военного сообщил Офис генпрокурора. Там рассказали, что российские наемники обстреляли позиции ВСУ и жилые дома в Новоселовке-2. В результате вражеского огня погиб местный житель, а украинский военный получил ранения. Тогда о состоянии здоровья военного ничего не сообщали.

Журналисты 24 канала пытаются выяснить в ООС, говорится ли о том же бойце или это уже второй раненый украинский военный на Донбассе 11 августа.

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