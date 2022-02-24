Возле ВВС "Дергачи" Харьковской области начался минометный обстрел. Российские оккупанты обстреляли Донецкую область, в частности город Угледар.
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В результате обстрелов погибли по меньшей мере 3 гражданских лица по состоянию на 11 :00. Об этом сообщило МВД Украины.
Потери из-за агрессии России
- В результате войны, которую начала Россия, погибли около 40 наших защитников. Информацию о точном количестве погибших будет опубликовано впоследствии.
- Из-за обстрела в Чугуеве погиб несовершеннолетний мальчик.
- Также Антон Геращенко сообщил, что во время бомбежки в Одесской области погибли 6 человек. Еще 7 получили ранения.
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