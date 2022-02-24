Возле ВВС "Дергачи" Харьковской области начался минометный обстрел. Российские оккупанты обстреляли Донецкую область, в частности город Угледар.

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В результате обстрелов погибли по меньшей мере 3 гражданских лица по состоянию на 11 :00. Об этом сообщило МВД Украины.

Потери из-за агрессии России

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