Біля ВПС "Дергачі", що на Харківщині, розпочався мінометний обстріл. Російські окупанти обстріляли Донецьку область, зокрема, місто Вугледар.

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Унаслідок обстрілів загинуло щонайменше 3 цивільних осіб станом на 11 годину. Про це повідомило МВС України.

Втрати через агресію Росії

Через війну, яку розпочала Росія, загинуло близько 40 наших захисників. Інформацію про точну кількість загиблих опублікують згодом.

Через обстріл у Чугуєві загинув неповнолітній хлопчик.

Також Антон Геращенко повідомив, що під час бомбардування на Одещині загинули 6 людей. Ще 7 – отримали поранення.