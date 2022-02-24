Біля ВПС "Дергачі", що на Харківщині, розпочався мінометний обстріл. Російські окупанти обстріляли Донецьку область, зокрема, місто Вугледар.
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Унаслідок обстрілів загинуло щонайменше 3 цивільних осіб станом на 11 годину. Про це повідомило МВС України.
Втрати через агресію Росії
- Через війну, яку розпочала Росія, загинуло близько 40 наших захисників. Інформацію про точну кількість загиблих опублікують згодом.
- Через обстріл у Чугуєві загинув неповнолітній хлопчик.
- Також Антон Геращенко повідомив, що під час бомбардування на Одещині загинули 6 людей. Ще 7 – отримали поранення.