Біля ВПС "Дергачі", що на Харківщині, розпочався мінометний обстріл. Російські окупанти обстріляли Донецьку область, зокрема, місто Вугледар.

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Унаслідок обстрілів загинуло щонайменше 3 цивільних осіб станом на 11 годину. Про це повідомило МВС України.

Втрати через агресію Росії