Відповідну інформацію післі брифінгу Президента України оприлюднив Олексій Арестович. Зокрема він запевнив, що влада казатиме правду про те, що наразі відбувається.

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Внаслідок дій окупантів загинуло до 10 цивільних

Наразі цивільні жертви, які мені відомі складають до 10 людей. Зараз голови ОДА, які є керівниками штабів тероборони, повідомляють про це. Ми на контакті з ситуаційним центром РНБО, куди збирається вся інформація,

– заявив Арестович.

Політик пояснив, що під час наступних брифінгів буде точніша інформація. Ба більше, військовий експерт запевнив, мовляв, Путіну не вигідно гатити по цивільних, бо він хоче зберегти їхню "лояльність".

На жаль, також відомо про загибель 40 українських військових.

Брифінг Зеленського щодо наступу Путіна та ситуації в Україні – дивітся відео