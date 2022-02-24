Антон Геращенко розповів, що у Конотопському районі під обстріл потрапив автомобіль. Постраждали жінка та дитина.
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Антон Геращенко повідомив на Одещині під час бомбардування загинули 6 людей. Ще 7 – отримали поранення. Окрім того, 19 людей зникли безвісти.
Джерело:телеграм Pravda Gerashchenko
Антон Геращенко розповів, що у Конотопському районі під обстріл потрапив автомобіль. Постраждали жінка та дитина.
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