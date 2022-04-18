Такую информацию сообщил Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке в фейсбуке.

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По данным Генштаба, для достижения цели россияне сосредоточили основные усилия в районах населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное. А также сообщается, что цель у врага – установление полного контроля над городом Мариуполь.

В частности, активные штурмовые, а также безуспешные действия оккупанты совершили в районах населенных пунктов Новотошковское, Попасная, Авдеевка и Марьинка.

Противник безуспешно пытался закрепиться в районах населенных пунктов Кременная и Рубежное. Совершал штурмовые действия в районах населенных пунктов Новотошковское, Попасная, Авдеевка и Марьинка. Успеха тоже не имел,

– рассказали в Генштабе ВСУ.

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