Таку інформацію повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні у фейсбук.
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За даними Генштабу, задля досягнення цілі росіяни зосередили основні зусилля в районах населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне. А також повідомляється, що на меті у ворога – встановлення повного контролю над містом Маріуполь.
Зокрема, активні штурмові, а також безуспшні, дії окупанти здійснили в районах населених пунктів Новотошківське, Попасна, Авдіївка та Мар'їнка.
Противник безуспішно намагався закріпитись в районах населених пунктів Кремінна та Рубіжне. Здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Новотошківське, Попасна, Авдіївка та Мар'їнка. Успіху також не мав,
– розповіли у Генштабі ЗСУ.
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