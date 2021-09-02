На Донбассе ранили украинского военного

Пророссийские боевики 2 сентября в очередной раз нарушили "режим тишины" на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.

С начала суток в штабе ООС зафиксировали 4 нарушения режима прекращения огня. Украинские военные открыли огонь в ответ.

Кстати Россия изменила тактику, – военный волонтер об обострении на Донбассе

Что известно о пострадавшем

Возле Красногоровки боевики применили артиллерию калибра 100 миллиметров. Вследствие такого нападения один военный получил ранения. Его оперативно госпитализировали.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное,

– сообщили в ООС.

Где еще стреляли оккупанты

Неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Новомихайловки боевики совершили обстрел из минометов 120-го калибра.

Украинская сторона сообщила ОБСЕ о нарушениях режима прекращения огня боевиками. В ответ украинские защитники открывали огонь с незапрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Полный текст публикации штаба Операции объединенных сил

Вечерняя сводка по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00 2 сентября 2021 года.

Слава Украине!

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.

С начала этого периода, 2 сентября, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Неподалеку ЗОЛОТОГО-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе НОВОМИХАЙЛОВКИ российско-оккупационные войска совершили обстрел из минометов 120-го калибра.

Возле КРАСНОГОРОВКИ противник применил артиллерию калибра 100-мм.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное.

В ответ на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь из незапрещенного Минскими договоренностями образцов вооружения.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 97 взрывоопасных предметов.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Слава Украине!