На Донбассе ранили украинского военного
Источник:фейсбук Операции объединенных сил
Пророссийские боевики 2 сентября в очередной раз нарушили "режим тишины" на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.
С начала суток в штабе ООС зафиксировали 4 нарушения режима прекращения огня. Украинские военные открыли огонь в ответ.
Кстати Россия изменила тактику, – военный волонтер об обострении на Донбассе
Что известно о пострадавшем
Возле Красногоровки боевики применили артиллерию калибра 100 миллиметров. Вследствие такого нападения один военный получил ранения. Его оперативно госпитализировали.
В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное,
– сообщили в ООС.
Где еще стреляли оккупанты
Неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Новомихайловки боевики совершили обстрел из минометов 120-го калибра.
Украинская сторона сообщила ОБСЕ о нарушениях режима прекращения огня боевиками. В ответ украинские защитники открывали огонь с незапрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Полный текст публикации штаба Операции объединенных сил
Вечерняя сводка по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00 2 сентября 2021 года.
Слава Украине!
Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.
С начала этого периода, 2 сентября, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.
Неподалеку ЗОЛОТОГО-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе НОВОМИХАЙЛОВКИ российско-оккупационные войска совершили обстрел из минометов 120-го калибра.
Возле КРАСНОГОРОВКИ противник применил артиллерию калибра 100-мм.
В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное.
В ответ на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь из незапрещенного Минскими договоренностями образцов вооружения.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.
К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 97 взрывоопасных предметов.
Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Слава Украине!