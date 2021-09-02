Від початку доби у штабі ООС зафіксували 4 порушення режиму припинення вогню. Українські військові відкрили вогонь у відповідь.
До речі Росія змінила тактику, – військовий волонтер про загострення на Донбасі
Що відомо про постраждалого
Біля Красногорівки бойовики застосували артилерію калібру 100 міліметрів. Внаслідок такого нападу один військовий отримав поранення. Його оперативно ушпиталили.
У результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у медичному закладі, стан його здоров'я – задовільний,
– повідомили в ООС.
Де ще стріляли окупанти
Неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
В районі Новомихайлівки бойовики здійснили обстріл з мінометів 120-го калібру.
Українська сторона повідомила ОБСЄ про порушення режиму припинення вогню бойовиками. У відповідь українські захисники відкривали вогонь з незабороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Повний текст публікації штабу Операції об'єднаних сил
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 2 вересня 2021 року
Слава Україні!
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.
Від початку цієї доби, 2 вересня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
Неподалік ЗОЛОТОГО-3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
В районі НОВОМИХАЙЛІВКИ російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з мінометів 120-го калібру.
Біля КРАСНОГОРІВКИ противник застосував артилерію калібру 100-мм.
В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у медичному закладі, стан його здоров’я – задовільний.
У відповідь на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.
До операції Об’єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 5 гектарів території та передали на знищення 97 вибухонебезпечних предметів.
Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Слава Україні!