На Донбассе ранили украинского защитника: в каком он состоянии

Пророссийские боевики за день 23 ноября трижды проигнорировали режим прекращения огня. Наш воин получил ранения, его доставили в больницу.

Сначала военнослужащему оказали медицинскую помощь, а затем сразу эвакуировали в больницу.

Тем временем Боевики начали масштабные военные учения на Донбассе

Украинские военные дали отпор вражеским обстрелам

Врачи оценивают состояние раненого защитника как удовлетворительное. В штабе Операции Объединенных сил рассказали, что наши военные дали достойный ответ обстрелам противника и заставили врага прекратить огонь.

В каких направлениях стреляли оккупанты:

Около Зайцева оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Верхнеторецкого наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Шумов боевики открывали огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии России,

– заверили в штабе ООС.

Важно Вели огонь по почти всей линии фронта, – разведка об обстрелах оккупантов.

Коротко о циничных действиях боевиков на Донбассе:

Только за предыдущую неделю боевики 58 раз обстреляли наши позиции.

Из них – 24 раза враг использовал вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Украинские силы 31 раз давали огневые ответы оккупантам.

5 наших военных получили ранения, 1 – боевую травму.

К сожалению, погиб 33-летний военный Уберт Мрачковский.

Текст публикации штаба ООС:

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

В направлении Зайцево оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Верхнеторецкого российские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Шумов враг открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь и он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное. Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.