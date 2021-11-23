На Донбассе ранили украинского защитника: в каком он состоянии
Источник:Штаб ООС
Пророссийские боевики за день 23 ноября трижды проигнорировали режим прекращения огня. Наш воин получил ранения, его доставили в больницу.
Сначала военнослужащему оказали медицинскую помощь, а затем сразу эвакуировали в больницу.
Тем временем Боевики начали масштабные военные учения на Донбассе
Украинские военные дали отпор вражеским обстрелам
Врачи оценивают состояние раненого защитника как удовлетворительное. В штабе Операции Объединенных сил рассказали, что наши военные дали достойный ответ обстрелам противника и заставили врага прекратить огонь.
В каких направлениях стреляли оккупанты:
- Около Зайцева оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
- Вблизи Верхнеторецкого наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- В направлении Шумов боевики открывали огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии России,
– заверили в штабе ООС.
Важно Вели огонь по почти всей линии фронта, – разведка об обстрелах оккупантов.
Коротко о циничных действиях боевиков на Донбассе:
- Только за предыдущую неделю боевики 58 раз обстреляли наши позиции.
- Из них – 24 раза враг использовал вооружение, запрещенное минскими договоренностями.
- Украинские силы 31 раз давали огневые ответы оккупантам.
- 5 наших военных получили ранения, 1 – боевую травму.
- К сожалению, погиб 33-летний военный Уберт Мрачковский.
Текст публикации штаба ООС:
С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
В направлении Зайцево оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Возле Верхнеторецкого российские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Шумов враг открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь и он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное. Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.