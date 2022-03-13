На Донбассе раздается воздушная тревога

Воздушная тревога около 3:14 13 марта прозвучала в Краматорске и Славянске. Людей призывали срочно уходить в укрытие гражданской защиты.

Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Пренебрегать этим правилом нельзя. Оно спасает жизнь.

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Краматорск, Славянск. Внимание, воздушная тревога. Все в укрытие,

– говорится в сообщении.