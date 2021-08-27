На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб украинский военный
Украина понесла потерю на Донбассе 27 августа. В результате обстрела боевиков украинский воин получил ранение. Оно оказалось несовместимым с жизнью, и наш защитник погиб.
Силы противника обстреляли наши позиции в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Пока детали об обстоятельствах гибели и имя павшего героя – неизвестны.
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О действиях российских вооруженных формирований украинская сторона уведомила наблюдателей ОБСЕ.Редакция 24 канала выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя.
На День Независимости на Донбассе погиб украинский сержант
На Донбассе 24 августа вражеская пуля оборвала жизнь старшего сержанта Вячеслава Питько. Воин нес службу на взводном опорном пункте. У 49-летнего защитника остались 10-летняя дочь, жена и брат.
Тем временем На Донбассе боевики обстреляли жилой сектор Майского: фотодоказательства преступленияВажно! Пророссийские боевики 26 августа трижды проигнорировали договоренности о прекращении огня. Они стреляли из минометов, стрелкового оружия и противотанковых ракетных комплексов. Один наш воин получил ранение.