На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб украинский военный

Украина понесла потерю на Донбассе 27 августа. В результате обстрела боевиков украинский воин получил ранение. Оно оказалось несовместимым с жизнью, и наш защитник погиб.

Силы противника обстреляли наши позиции в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Пока детали об обстоятельствах гибели и имя павшего героя – неизвестны.

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О действиях российских вооруженных формирований украинская сторона уведомила наблюдателей ОБСЕ.

На День Независимости на Донбассе погиб украинский сержант

Редакция 24 канала выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя.

На Донбассе 24 августа вражеская пуля оборвала жизнь старшего сержанта Вячеслава Питько. Воин нес службу на взводном опорном пункте. У 49-летнего защитника остались 10-летняя дочь, жена и брат.

Тем временем На Донбассе боевики обстреляли жилой сектор Майского: фотодоказательства преступления