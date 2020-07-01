На Донбассе снова неспокойно: боевики ранили украинского бойца
Боевики в течение 1 июля четыре раза нарушили режим прекращения огня. Традиционно били из запрещенного Минскими договоренностями оружия. Украинские бойцы вовремя реагировали на обстрелы врага. К сожалению, один защитник получил боевую травму.
Вооруженные формирования РФ не прекращают обстрелы на Донбассе, сообщает в фейсбуке штаб ООС.
Читайте также Предатель Ходаковский выложил геолокацию точки боевиков: ВСУ ее мастерски уничтожили – видео
Где и из какого оружия стреляли оккупанты
- возле Орехова и Майского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Песков – из запрещенных минскими договоренностями 120-миллиметровых минометов и автоматических станковых гранатометов;
- неподалеку от Авдеевки – из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
К сожалению, один украинский защитник получил боевую травму. Его оперативно эвакуировали и доставили в больницу.
Украинские защитники результативно ответили на атаки боевиков. Пока потери противника уточняются.
К слову, на участках разведения №1, №2 и №3 режима тишины вражеские войска придерживались.
Обратите внимание На Донбассе в 2020 году погибли 57 военных: поименный список
Сутки 30 июня на Донбассе: основное
Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала