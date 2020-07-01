Боевики в течение 1 июля четыре раза нарушили режим прекращения огня. Традиционно били из запрещенного Минскими договоренностями оружия. Украинские бойцы вовремя реагировали на обстрелы врага. К сожалению, один защитник получил боевую травму.

Вооруженные формирования РФ не прекращают обстрелы на Донбассе, сообщает в фейсбуке штаб ООС.

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Где и из какого оружия стреляли оккупанты

возле Орехова и Майского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

и – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Песков – из запрещенных минскими договоренностями 120-миллиметровых минометов и автоматических станковых гранатометов;

– из запрещенных минскими договоренностями 120-миллиметровых минометов и автоматических станковых гранатометов; неподалеку от Авдеевки – из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

К сожалению, один украинский защитник получил боевую травму. Его оперативно эвакуировали и доставили в больницу.

Украинские защитники результативно ответили на атаки боевиков. Пока потери противника уточняются.

К слову, на участках разведения №1, №2 и №3 режима тишины вражеские войска придерживались.

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Оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня.

нарушили режим прекращения огня. Двое украинских защитников получили ранения.

украинских защитников По данным разведки, бойцы ВСУ ранили троих захватчиков.