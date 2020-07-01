Бойовики протягом 1 липня чотири рази порушили режим припинення вогню. Традиційно гатили зі забороненої мінськими домовленостями зброї. Українські бійці вчасно реагували на обстріли ворога. На жаль, один захисник отримав бойову травму.

Збройні формування РФ не припиняють обстрілів на Донбасі, повідомляє у фейсбуці штаб ООС.

Читайте також Зрадник Ходаковський виклав геолокацію точки бойовиків: ЗСУ її майстерно знищили – відео

Де та з якої зброї стріляли окупанти

біля Оріхового та Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

– з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Пісків – зі заборонених мінськими домовленостями 120-міліметрових мінометів та автоматичних станкових гранатометів;

– зі заборонених мінськими домовленостями 120-міліметрових мінометів та автоматичних станкових гранатометів; неподалік Авдіївки – з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На жаль, один український захисник отримав бойову травму. Його оперативно евакуювали та доставили в лікарню.

Українські захисники результативно відповіли на атаки бойовиків. Наразі втрати противника уточнюються.

До слова, на ділянках розведення №1, №2 та №3 режиму тиші ворожі війська дотримувалися.

Зверніть увагу На Донбасі у 2020 році загинули 57 військових: поіменний список

Доба 30 червня на Донбасі: основне

Окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню.

порушили режим припинення вогню. Двоє українських захисників отримали поранення .

українських захисників . За даними розвідки, бійці ЗСУ поранили трьох загарбників.