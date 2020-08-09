На Донбассе сохраняется тишина: враг наконец прекратил вооруженные провокации
По состоянию на 9 августа 12:00 в районе проведения Операции Объединенных сил сохраняется режим тишины. Вооруженных провокаций с начала текущих суток не зафиксировали.
Впервые за долгое время враг наконец придерживается нового перемирия, которое действует на Донбассе с 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
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В ведомстве добавили, что подразделения Объединенных сил находятся в постоянной готовности к безотлагательному адекватному реагированию в случаях явной вооруженной агрессии противника.
Как прошли предыдущие сутки на Донбассе
- Прошедшие сутки на Донбассе было неспокойно. 8 августа оккупанты 8 раз нарушили договоренности, которые были достигнуты по итогам Трехсторонней контактной группы.
- 7 из 8 обстрелов были вражескими провокациями. Оккупанты применяли не только стрелковое оружие, но и гранатометы.
- Было горячо вблизи: Шумов, Водяного, Попасной, Гнутово, Новоалександровки и Орехово.
- Обстрелы были неприцельными, поэтому, наши воины огонь в ответ не открывали.
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По состоянию на 6 августа и с начала нового перемирия пророссийские боевики 251 раз нарушили договоренности. После этого – 7 августа – наконец воцарился настоящий режим тишины. Впервые с 2015 года, то есть за весь период наблюдений, ОБСЕ не зафиксировала нарушений режима тишины на Донбассе.