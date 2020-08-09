Станом на 9 серпня 12:00 ситуація у районі проведення Операції Об'єднаних сил зберігається режим тиші. Збройних провокацій від початку поточної доби не зафіксували.

Вперша за тривалий час ворог нарешті дотримується нового перемир'я, яке діє на Донбасі з 27 липня. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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У відомстві додали, що підрозділи Об'єднаних сил перебувають у постійній готовності до невідкладного адекватного реагування у випадках явної збройної агресії противника.

Як минула попередня доба на Донбасі

Минулої доби на Донбасі було неспокійно. 8 серпня окупанти 8 разів порушили домовленості, які були досягнуті за підсумками Тристоронньої контактної групи.

7 з 8 обстрілів були ворожими провокаціями. Окупанти застосовували не лише стрілецьку зброю, але й гранатомети.

Було гаряче поблизу: Шумів, Водяного, Попасної, Гнутового, Новоолександрівки та Оріхового.

Обстріли були неприцільними, тож, наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

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Станом на 6 серпня і від початку нового перемир'я проросійські бойовики 251 раз порушили домовленості. Після цього – 7 серпня – нарешті запанував справжній режим тиші. Вперше з 2015 року, тобто за весь період спостережень, ОБСЄ не зафіксувала порушень режиму тиші на Донбасі.



Карта окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу