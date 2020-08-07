На Донбассе – тишина: работает ли режим прекращения огня
За сутки 6 августа в зоне проведения ООС на Донбассе не было зафиксировано обстрелов. Ситуация, отмечают украинские военные, – полностью контролируемая.
Боевики не открывали огонь 6 августа
Несмотря на тишину, украинские военные в любой момент были готовы адекватно реагировать на провокации врага. Об этом информирует пресс-служба штаба ООС в фейсбуке.
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Однако 7 августа пророссийские боевики несколько активизировались. С начала суток они дважды нарушили режим перемирия.
Где зафиксировали вражеские провокации:
- Вблизи Новолуганского – из стрелкового оружия.
- У Шумов – из подствольного гранатомета.
Одиночные неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали,
– говорится в сообщении штаба ООС.
Что известно о режиме полного прекращения огня?
Полное прекращение огня на Донбассе началось с полуночи 27 июля 2020 года. Соответствующее решение приняли на встрече минской Трехсторонней контактной группы.
С этого времени личный состав Объединенных сил боевых потерь и ранений не получил.