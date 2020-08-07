За сутки 6 августа в зоне проведения ООС на Донбассе не было зафиксировано обстрелов. Ситуация, отмечают украинские военные, – полностью контролируемая.

Боевики не открывали огонь 6 августа

Несмотря на тишину, украинские военные в любой момент были готовы адекватно реагировать на провокации врага. Об этом информирует пресс-служба штаба ООС в фейсбуке.

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Однако 7 августа пророссийские боевики несколько активизировались. С начала суток они дважды нарушили режим перемирия.

Где зафиксировали вражеские провокации:

Вблизи Новолуганского – из стрелкового оружия.

У Шумов – из подствольного гранатомета.

Одиночные неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали,

– говорится в сообщении штаба ООС.

Обратите внимание! Впервые с 2015 года, то есть за весь период наблюдений, ОБСЕ не зафиксировала нарушений режима тишины на Донбассе. Это данные за период с 19: 30 4 августа до 19: 30 5 августа.

Что известно о режиме полного прекращения огня?

Полное прекращение огня на Донбассе началось с полуночи 27 июля 2020 года. Соответствующее решение приняли на встрече минской Трехсторонней контактной группы.



С этого времени личный состав Объединенных сил боевых потерь и ранений не получил.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала