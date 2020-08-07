За добу 6 серпня у зоні проведення ООС на Донбасі не було зафіксовано обстрілів. Ситуація, наголошують українські військові, – повністю контрольована.

Бойовики не відкривали вогонь 6 серпня

Незважаючи на тишу, українські військові у будь-яку мить були готові адекватно реагувати на провокації ворога. Про це інформує пресслужба штабу ООС у фейсбуці.

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Проте 7 серпня проросійські бойовики дещо активізувались. З початку доби вони двічі порушили режим перемир'я.

Де зафіксували ворожі провокації:

Поблизу Новолуганського – зі стрілецької зброї.

Біля Шумів – з підствольного гранатомета.

Поодинокі неприцільні постріли не несли загрози життю та здоров'ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали,

– мовиться у повідомленні штабу ООС.

Зверніть увагу! Вперше з 2015 року, тобто за весь період спостережень, ОБСЄ не зафіксувала порушень режиму тиші на Донбасі. Це дані за період з 19:30 4 серпня до 19:30 5 серпня.

Що відомо про режим повного припинення вогню? Повне припинення вогню на Донбасі розпочалося з опівночі 27 липня 2020 року. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.

З цього часу особовий склад Об'єднаних сил бойових втрат і поранень не зазнав.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу