На Донбасі – тиша: чи працює режим припинення вогню
За добу 6 серпня у зоні проведення ООС на Донбасі не було зафіксовано обстрілів. Ситуація, наголошують українські військові, – повністю контрольована.
Бойовики не відкривали вогонь 6 серпня
Незважаючи на тишу, українські військові у будь-яку мить були готові адекватно реагувати на провокації ворога. Про це інформує пресслужба штабу ООС у фейсбуці.
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Проте 7 серпня проросійські бойовики дещо активізувались. З початку доби вони двічі порушили режим перемир'я.
Де зафіксували ворожі провокації:
- Поблизу Новолуганського – зі стрілецької зброї.
- Біля Шумів – з підствольного гранатомета.
Поодинокі неприцільні постріли не несли загрози життю та здоров'ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали,
– мовиться у повідомленні штабу ООС.
Що відомо про режим повного припинення вогню?Повне припинення вогню на Донбасі розпочалося з опівночі 27 липня 2020 року. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.
З цього часу особовий склад Об'єднаних сил бойових втрат і поранень не зазнав.