На Донбассе украинские бойцы отбили 8 атак врага: уничтожили самолет и кучу техники

Украинские военные отбили 8 атак российских военных на Донбассе в течение 9 апреля. Группировка Объединенных сил нанесла россиянам значительные потери в технике и личном составе.

Уничтожены 4 вражеских танка

Украинские военнослужащие нанесли потери российским оккупантам на Луганском и Донецком направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

Кстати Два вертолета, крылатая ракета и полно техники: на Донбассе воины ООС отбивают атаку за атакой

Сообщается, что за сутки было успешно отбито 8 атак врага. Украинские защитники уничтожили:

4 танка;

8 единиц бронированной техники;

7 автомобилей.

Ликвидировано самолет и вертолет

В небе над Донбассом подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский самолет и еще один вертолет.

Также были ликвидированы четыре беспилотника оккупантов и три крылатых ракеты врага.

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