На Донбассе украинский военный подорвался на мине
Источник:ООС
Пророссийские боевики продолжают нарушать режим тишины и дистанционно минируют территории на Донбассе. В результате действий оккупантов ранение получил украинский военный.
Воина срочно эвакуировали в госпиталь, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. На данный момент состояние бойца врачи оценивают как средней тяжести.
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12 декабря 2021 года минно-взрывную травму получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины, 49 лет, лейтенант,
– сообщили в штабе ООС.
Как выяснилось во время осмотра раненого, враг на линии столкновения применяет дистанционное минирование пластиковыми минами, которые запрещены международными конвенциями.
Они причиняют значительные страдания во время:
- подрыва на взрывном устройстве;
- извлечения осколков из тела раненого.
По этому случаю проведут расследование, материалы которого вместе с обломками взрывного устройства, извлеченными из тела пострадавшего, предоставят международным наблюдателям.
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