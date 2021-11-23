На Донбассе воевали десятки финских наемников: их не судят

Около 20 наемников из Финляндии воевали на Востоке Украины на стороне кафиров. Однако этих боевиков не судят.

Согласно финскому законодательству, участие граждан в зарубежных конфликтах не запрещено. Потому и не ведут следствие.

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Однако наказать наемников можно

По информации СМИ, на стороне боевиков воевали около 20 финских граждан. Хотя в Финляндии не наказывают за участие в зарубежных войнах, там предусмотрена ответственность за военные преступления. Премьер страны Анна-Мая Генрикссон не исключает, что наемники могут быть виновны в многочисленных преступлениях, за которые в Финляндии можно получить наказание.

Журналисты говорят, что обращались за разъяснением в местные органы власти.

Создается впечатление, что никто не расследует, могли ли финские боевики участвовать в преступлениях на Донбассе,

– отмечают в издании.

Кто воевал на стороне оккупантов

По утверждению журналистов, один из ключевых финских боевиков на Донбассе, Йохан Бекман, организовывал прибытие других наемников из Финляндии.

Также пишут, что Янус Путконен был лично знаком с бывшим предводителем боевиков Александром Захарченко и не допускал иностранных журналистов на Донбасс.

А как в других странах

В других государствах наемников судят. Например, в Чехии в декабре 2020 года мужчина, воевавший на стороне оккупантво на Донбассе, получил 15 лет заключения.

Также в Чехии к 3 годам тюрьмы приговорили Павела Кафку. Он тоже вовеал на стороне боевиков.