На Донбассе воевали десятки финских наемников: их не судят
Источник:Yle
Около 20 наемников из Финляндии воевали на Востоке Украины на стороне кафиров. Однако этих боевиков не судят.
Согласно финскому законодательству, участие граждан в зарубежных конфликтах не запрещено. Потому и не ведут следствие.
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Однако наказать наемников можно
По информации СМИ, на стороне боевиков воевали около 20 финских граждан. Хотя в Финляндии не наказывают за участие в зарубежных войнах, там предусмотрена ответственность за военные преступления. Премьер страны Анна-Мая Генрикссон не исключает, что наемники могут быть виновны в многочисленных преступлениях, за которые в Финляндии можно получить наказание.
Журналисты говорят, что обращались за разъяснением в местные органы власти.
Создается впечатление, что никто не расследует, могли ли финские боевики участвовать в преступлениях на Донбассе,
– отмечают в издании.
Кто воевал на стороне оккупантов
- По утверждению журналистов, один из ключевых финских боевиков на Донбассе, Йохан Бекман, организовывал прибытие других наемников из Финляндии.
- Также пишут, что Янус Путконен был лично знаком с бывшим предводителем боевиков Александром Захарченко и не допускал иностранных журналистов на Донбасс.
А как в других странах
В других государствах наемников судят. Например, в Чехии в декабре 2020 года мужчина, воевавший на стороне оккупантво на Донбассе, получил 15 лет заключения.
Также в Чехии к 3 годам тюрьмы приговорили Павела Кафку. Он тоже вовеал на стороне боевиков.