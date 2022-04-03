На Донбассе враг перегруппировывает и усиливается десантниками из Калининградской области

Российские захватчики на Донецком направлении перегруппировываются и усиливают имеющееся группировки войск. В частности, прибывают оккупанты из Калининградской области.

Новые данные ВСУ обновили по состоянию на 18:00 3 апреля. Идут 39 сутки, как украинский народ героически защищает родную землю от русских захватчиков.

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Подтверждается переброска отдельных подразделений из состава 37 отдельной десантно-штурмовой бригады (город Черняховск, Калининградской области) на территорию Донецкой и Луганской областей,

говорится в сообщении.

Тем временем украинские защитники и защитницы уничтожают оккупантов и выводят из строя их технику.

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