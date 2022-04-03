Нові дані ЗСУ оновили станом на 18:00 3 квітня. Триває 39 доба, як український народ героїчно обороняє рідну землю від російських загарбників.

Зауважте У районі Харкова ЗСУ знищили до 80% складу мотострілецької роти ворога

Підтверджується перекидання окремих підрозділів зі складу 37 окремої десантно-штурмової бригади (місто Черняховськ, Калінінградської області) на територію Донецької та Луганської областей,

– мовиться у повідомленні.

Тим часом українські захисники та захисниці знищують окупантів та виводять з ладу їхню техніку.

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