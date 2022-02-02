На Донбассе задержан гранатометчик боевиков, обстреливавший украинских бойцов
Источник:СБУ
СБУ совместно с военными Вооруженных сил задержала в Луганской области пророссийского боевика. Ему уже сообщили о подозрении.
По данным правоохранителей, злоумышленник в 2016 году присоединился к рядам оккупантов, где был стрелком, снайпером и гранатометчиком. Боевик участвовал в боевых действиях против сил АТО\ООС.
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В частности, вел прицельный огонь из гранатометов по бронетехнике сил Операции Объединенных сил в районе Новоалександровки и Троицкого Попаснянского района Луганской области.
– отметили в СБУ.
Боевику сообщили о подозрении
- Боевик был задержан на линии разграничения с временно оккупированной территорией Луганщины.
- Ему сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения – содержании под стражей.
- Преступнику грозит до 8 лет лишения свободы.
СБУ в Луганской области задержала боевика / Фото Службы безопасности Украины
В Луганской области задержали боевика / Фото СБУ
На Донбассе задержали гранатометчика боевиков: смотрите видео