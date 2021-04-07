Донбассу может грозить экологическая катастрофа: какая ситуация сейчас
На Донбассе существует угроза экологической катастрофы из-за затопления шахты "Юный коммунар". Однако пока радиационный фон не превышает норму.
Источник:"Дом"
Об экологической ситуации на Донбассе рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.
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Угроза экокатастрофы на Донбассе
По словам Абрамовского, в феврале и марте 2021 года в Донецкой и Луганской областях замерили радиационный фон, также отобрали образцы почв и воды.
Пока все в норме. Насколько долго продлится это состояние нормы, предсказать сложно,
– заявил министр.
Он подчеркнул, что украинским экспертам, представителям ОБСЕ и МАГАТЭ отказывают в доступе на территорию "Юнкома" для мониторинга. По данным украинской стороны, шахта перешла в мокрую консервацию и уже затоплена.
"Насколько объективна эта информация, сейчас сказать сложно, ведь доступа к шахте нет. Если это так, то через гидравлическую связь между шахтами воды могут попадать из пустот в другие пустоты, то есть переходить к другим стволам шахт", – отметил министр.
Он добавил, что можно только предполагать, чем это закончится.
Проблемы с шахтой "Юный коммунар"
- В 2018 году прекратили откачку шахтных вод из "Юнкома".
- На этой шахте в 1979 году при Советском Союзе провели контролируемый ядерный взрыв.
- При затоплении загрязненная вода может попасть в колодцы и скважины с питьевой водой.
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