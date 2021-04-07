На Донбассе существует угроза экологической катастрофы из-за затопления шахты "Юный коммунар". Однако пока радиационный фон не превышает норму.

Об экологической ситуации на Донбассе рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

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Угроза экокатастрофы на Донбассе

По словам Абрамовского, в феврале и марте 2021 года в Донецкой и Луганской областях замерили радиационный фон, также отобрали образцы почв и воды.

Пока все в норме. Насколько долго продлится это состояние нормы, предсказать сложно,

– заявил министр.

Он подчеркнул, что украинским экспертам, представителям ОБСЕ и МАГАТЭ отказывают в доступе на территорию "Юнкома" для мониторинга. По данным украинской стороны, шахта перешла в мокрую консервацию и уже затоплена.

"Насколько объективна эта информация, сейчас сказать сложно, ведь доступа к шахте нет. Если это так, то через гидравлическую связь между шахтами воды могут попадать из пустот в другие пустоты, то есть переходить к другим стволам шахт", – отметил министр.

Он добавил, что можно только предполагать, чем это закончится.

Проблемы с шахтой "Юный коммунар"