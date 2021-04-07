На Донбасі існує загроза екологічної катастрофи через затоплення шахти "Юний комунар". Однак наразі радіаційний фон не перевищує норму.

Про екологічну ситуацію на Донбасі розповів міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України Роман Абрамовський.

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Загроза екокатастрофи на Донбасі

За словами Абрамовського, у лютому і березні 2021 року у Донецькій і Луганській областях заміряли радіаційний фон, також відібрали зразки ґрунтів і води.

Поки все в нормі. Наскільки довго триватиме цей стан норми, передбачити складно,

– заявив міністр.

Він наголосив, що українським експертам, представникам ОБСЄ та МАГАТЕ відмовляють у доступі на територію "Юнкому" для моніторингу. За даними української сторони, шахта перейшла в мокру консервацію і вже затоплена.

"Наскільки об'єктивна ця інформація, зараз сказати складно, адже доступу до шахти немає. Якщо це так, то через гідравлічний зв'язок між шахтами води можуть потрапляти з пустот в інші порожнечі, тобто переходити до інших стволів шахт", – зазначив міністр.

Він додав, що можна тільки припускати, чим це закінчиться.

Проблеми зі шахтою "Юний комунар"