Об этом пишут местные телеграм-каналы. Прилет в Донецке подтверждают и в российском МЧС, передает 24 Канал.

Смотрите также Готовят город к тотальному мародерству, – Андрющенко о действиях россиян в Мариуполе

В Донецке раздавались взрывы

Утром 20 июля в Петровском районе Донецка прогремели мощные взрывы. Как пишут в сети, вероятно, могло прилететь по месту базирования российских военных.

По предварительной информации, прилетело по территории автобусного парка "Донгортех" в Донецке, где оккупанты устроили свою базу. Российское МЧС также подтверждает удар по автобусному парку.

Столб дыма после взрывов в Донецке: смотрите видео

Оккупанты жалуются, что огонь уничтожил кровлю и натяжной потолок на площади 2100 квадратных метров. Также сгорели 20 квадратных метров кровли, расположенного рядом здания.

Спасатели показали масштабы пожара: смотрите видео

В то же время, что было на территории заброшенного автобусного парка – оккупанты не уточняют. Не исключено, что там российские военные могли держать свою военную технику. О жертвах и пострадавших оккупанты не сообщали.

К слову, 3 июля во временно оккупированном Донецке также раздавалась мощная серия взрывов. Местные жители сообщали, что детонировали взрывоопасные предметы.