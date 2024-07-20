Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Приліт в Донецьку підтверджують і в російському МНС, передає 24 Канал.

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У Донецьку лунали вибухи

Зранку 20 липня у Петровському районі Донецька пролунали потужні вибухи. Як пишуть у мережі, ймовірно, могло прилетіти по місцю базування російських військових.

За попередньою інформацією, прилетіло по території автобусного парку "Донгортех" в Донецьку, де окупанти влаштували свою базу. Російське МНС також підтверджує удар по автобусному парку.

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Окупанти бідкаються, що вогонь знищив покрівлю і натяжну стелю на площі 2100 квадратних метрів. Також згоріли 20 квадратних метрів покрівлі, розташованої поруч будівлі.

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Водночас, що було на території покинутого автобусного парку – окупанти не уточнюють. Не виключено, що там російські військові могли тримати свою військову техніку. Про жертв та постраждалих окупанти не повідомляли.

До слова, 3 липня у тимчасово окупованому Донецьку також лунала потужна серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли, що детонували вибухонебезпечні предмети.