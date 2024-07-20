Міський радник голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що росіяни закликають людей вертатись в місто для повернення їхньої нерухомості. Однак насправді мешканців міста обманюють.

Дивіться також У Маріуполі окупантів отруїли кавунами: щонайменше 12 загинуло, а ще десятки – на лікуванні

Дії росіян в Маріуполі

Андрющенко розповів, що ринок перепродажі нерухомості трохи занепав. За цю справу взялось ФСБ, адже в місті активно триває процес визнання націоналізації. Вже визнано понад 500 квартир, а також стільки ж об'єктів комерційної нерухомості.

Ринок став не тому, що вони (росіяни – 24 Канал) не хочуть це зробити, а тому, що це їм не дає зробити зараз ФСБ Росії. Готують місто до тотального мародерства на державному рівні,

– пояснив радник місцевого голови Маріуполя.

За словами Андрющенка, росіяни відбудовують будинки, які різко стають пустими, без власників квартир. Окупанти шукають нових власників, а насправді ці будинки стають власністю Росії.

Росіяни закликають людей, які виїхали з міста повертатись для переоформлення їхнього житла. Для цього потрібно отримати російський паспорт, процедуру видачі якого затримують на кілька місяців. Впродовж цього росіяни націоналізовують нерухомість.

Наші люди отримали паспорти, ідуть переоформляти власність, доводити, що це їхнє. Їм кажуть "будь ласка, йдіть в суди, 2 – 3 роки можете доводити, що це ваша власність",

– прокоментував радник міського голови Маріуполя.