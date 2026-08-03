Институт изучения войны проанализировал ситуацию на поле боя. По данным аналитиков, ни одна из сторон не добилась подтвержденного продвижения.

Как изменилась линия фронта?

Харьковская область

Российские войска недавно предприняли попытку проникновения на севере Харьковской области.

Геолоцированные кадры, опубликованные 30 июля, показывают, как Силы обороны наносят удары по российским позициям в центральной, восточной и юго-восточной частях Казачьей Лопани, расположенной на север от Харькова.

По мнению аналитиков ISW, эти позиции россияне заняли в ходе диверсионно-проникающих действий.

Обратите внимание! Российская группировка войск "Север" и высшее военное командование, вероятно, преувеличивают свои успехи перед Кремлем. Они пытаются поддержать нарратив о якобы активном продвижении российской армии вдоль всей линии фронта, хотя именно на этом участке фронт остается практически неизменным уже около двух лет.

1 и 2 августа российские войска также продолжали наступательные действия на Великобурлукском направлении, однако подтвержденного продвижения не достигли.

В то же время один из российских военных блогеров утверждал, что оккупанты якобы продвинулись на юг от села Купине, расположенного на северо-восток от Великого Бурлука.

1 и 2 августа российские войска продолжали ограниченные наступательные действия на Купянском и Боровском направлениях, однако продвинуться не смогли.

В то же время украинские силы проводили контратаки на этих участках фронта.

Ситуация на севере Украины / Карта ISW

Славянское направление

1 и 2 августа россияне продолжали наступательные действия на Славянском направлении, однако подтвержденного продвижения не добились. В то же время украинские силы проводили контратаки в этом районе.

Один из российских военных блогеров утверждал, что украинские военные контратаковали вблизи села Рай-Александровка, расположенного на восток от Славянска.

В то же время российские источники по-прежнему заявляют, что оккупанты якобы захватили Лиман и проводят там зачистку, утверждая, что в городе остались лишь небольшие украинские разведывательно-диверсионные группы.

Российские войска также продолжают применять управляемые авиабомбы, чтобы подготовить условия для будущего наступления на Славянск. В частности, утром 2 августа оккупанты нанесли по городу удар авиабомбой ФАБ-250.

Константиновское направление

1 и 2 августа российские войска продолжали наступательные действия на Константиновском направлении, однако подтвержденного продвижения не достигли.

В то же время один из российских военных блогеров заявил, что оккупанты якобы продвинулись на юг и юго-восток от Васютинского, а также на север от Першомаровки, расположенной на север от Константиновки.

Оккупанты по-прежнему активно применяют КАБы, чтобы разрушать здания и создавать условия для проникновения своих штурмовых групп в Константиновку.

По словам офицера одного из украинских подразделений специального назначения, российские военные проникают в город, после чего прячутся в подвалах или разрушенных зданиях, ожидая подкрепления.

Сержант украинской бригады, действующей на этом направлении, также сообщил, что россияне используют густую летнюю растительность, чтобы незаметно проникать в город.

Оккупанты продолжают наносить удары управляемыми авиабомбами и по другим городам так называемого Донецкого укрепленного пояса, создавая условия для будущих наступательных действий. Так, 2 августа россияне дважды нанесли удары КАБ-250 по Дружковке.

1 и 2 августа российские войска продолжали наступательные действия на Добропольском направлении, но не продвинулись / Карта ISW