Институт изучения войны проанализировал ситуацию на поле боя. По данным аналитиков, Силы обороны продвинулись на двух направлениях, а оккупанты – на одном.

Где изменилась линия фронта?

Харьковская область

Недавно российские войска предприняли попытку проникновения на Великобурлуцком направлении.

Геолокированные кадры, опубликованные 5 августа, показывают, как украинские силы нанесли удар по российской позиции в Устиновке, на северо-восток от Большого Бурлука, после этой попытки.

Российские источники заявляли, что 5 августа их войска провели атаку на Купянском направлении, однако ISW не нашел подтверждений продвижения.

В то же время источник, связанный с российской группировкой войск "Запад", сообщил, что из-за технических неисправностей и ударов ВСУ российские войска испытывают нехватку средств связи на этом направлении.

Славянское направление

Силы обороны недавно продвинулись на северо-восток от Славянска. Они продолжают удерживать ключевые населенные пункты на этом направлении, несмотря на попытки российских войск проникнуть на украинские позиции.

Геолоцированные кадры, опубликованные 4 августа, свидетельствуют о продвижении Сил обороны Украины на северо-восток от Дибровы.

Военный обозреватель Константин Машовец 5 августа сообщил, что украинские войска по-прежнему удерживают позиции на северо-запад от Кривой Луки и в южной части Рай-Александровки. Это опровергает заявления России о якобы захвате этих населенных пунктов.

По словам Машовец, российские войска продолжают попытки проникновения на север и в восточную часть Рай-Александровки, а также в районах на северо-восток и юго-восток от Малиновки и на запад от Миньковки.

Российская 3-я общевойсковая армия, по сообщениям, планирует расширить масштабы диверсионно-проникающих действий на Славянском направлении из-за снижения своей боеспособности.

Военный обозреватель Константин Машовец отметил, что, хотя украинским силам пока не удалось полностью остановить продвижение россиян на восток от агломерации Славянск – Краматорск, подразделения 3-й армии России также не смогли захватить значительные территории.

По его словам, темпы наступления этой армии снижаются из-за потери боеспособности, особенно 6-й и 123-й отдельных мотострелковых бригад, которые в настоящее время способны проводить лишь проникновения небольшими группами.

Машовец сообщил, что российские войска планируют осуществлять такие проникновения в Николаевке, используя позиции на север от Рай-Александровки и в южной части Кривой Луки.

Он также отметил, что командованию 3-й армии России придется выбирать между попыткой в ближайшее время прорваться к агломерации Славянск – Краматорск или поддержкой общего российского наступления на этом направлении совместно с 25-й общевойсковой армией на Лиманском направлении и 8-й общевойсковой армией и 3-м армейским корпусом на Краматорском направлении.

Константиновское направление

Захватчики недавно продвинулись в Константиновке.

Геолоцированные кадры, опубликованные 4 августа, подтверждают их продвижение в западной части города.

Обратите внимание! Снимки от 4 августа показывают, что 224-й противотанковый артиллерийский дивизион России действует на юг от Софиевки, расположенной на юго-запад от Дружковки. Ранее ISW не фиксировал участия этого подразделения в боевых действиях в Украине.

Александровское направление

Украинские войска недавно продвинулись на Александровском направлении.

Геолоцированные кадры, опубликованные 1 августа, свидетельствуют о том, что оккупанты нанесли удар по украинским военным на запад от Зирки, расположенной на северо-восток от Александровки.

Гуляйпольское направление

4 и 5 августа российские войска продолжали наступательные действия на Гуляйпольском направлении, но не добились подтвержденного продвижения.

В то же время один из российских военных блогеров заявил, что подразделения 5-й отдельной танковой бригады России якобы захватили Зирницу, расположенную на юго-запад от Александровки.

ISW называет это утверждение крайне маловероятным, ведь село расположено примерно в 14 километрах от ближайших подтвержденных российских позиций и в 9 километрах от ближайшего зафиксированного места проникновения российских войск.

Ситуация на фронте / Карты ISW