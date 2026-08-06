Институт изучения войны проанализировал ситуацию на поле боя. По данным аналитиков, Силы обороны продвинулись на двух направлениях, а оккупанты – на одном.
Где изменилась линия фронта?
Харьковская область
Недавно российские войска предприняли попытку проникновения на Великобурлуцком направлении.
Геолокированные кадры, опубликованные 5 августа, показывают, как украинские силы нанесли удар по российской позиции в Устиновке, на северо-восток от Большого Бурлука, после этой попытки.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Российские источники заявляли, что 5 августа их войска провели атаку на Купянском направлении, однако ISW не нашел подтверждений продвижения.
В то же время источник, связанный с российской группировкой войск "Запад", сообщил, что из-за технических неисправностей и ударов ВСУ российские войска испытывают нехватку средств связи на этом направлении.
Славянское направление
Силы обороны недавно продвинулись на северо-восток от Славянска. Они продолжают удерживать ключевые населенные пункты на этом направлении, несмотря на попытки российских войск проникнуть на украинские позиции.
Геолоцированные кадры, опубликованные 4 августа, свидетельствуют о продвижении Сил обороны Украины на северо-восток от Дибровы.
Военный обозреватель Константин Машовец 5 августа сообщил, что украинские войска по-прежнему удерживают позиции на северо-запад от Кривой Луки и в южной части Рай-Александровки. Это опровергает заявления России о якобы захвате этих населенных пунктов.
По словам Машовец, российские войска продолжают попытки проникновения на север и в восточную часть Рай-Александровки, а также в районах на северо-восток и юго-восток от Малиновки и на запад от Миньковки.
Российская 3-я общевойсковая армия, по сообщениям, планирует расширить масштабы диверсионно-проникающих действий на Славянском направлении из-за снижения своей боеспособности.
Военный обозреватель Константин Машовец отметил, что, хотя украинским силам пока не удалось полностью остановить продвижение россиян на восток от агломерации Славянск – Краматорск, подразделения 3-й армии России также не смогли захватить значительные территории.
По его словам, темпы наступления этой армии снижаются из-за потери боеспособности, особенно 6-й и 123-й отдельных мотострелковых бригад, которые в настоящее время способны проводить лишь проникновения небольшими группами.
Машовец сообщил, что российские войска планируют осуществлять такие проникновения в Николаевке, используя позиции на север от Рай-Александровки и в южной части Кривой Луки.
Он также отметил, что командованию 3-й армии России придется выбирать между попыткой в ближайшее время прорваться к агломерации Славянск – Краматорск или поддержкой общего российского наступления на этом направлении совместно с 25-й общевойсковой армией на Лиманском направлении и 8-й общевойсковой армией и 3-м армейским корпусом на Краматорском направлении.
Константиновское направление
Захватчики недавно продвинулись в Константиновке.
Геолоцированные кадры, опубликованные 4 августа, подтверждают их продвижение в западной части города.
Обратите внимание! Снимки от 4 августа показывают, что 224-й противотанковый артиллерийский дивизион России действует на юг от Софиевки, расположенной на юго-запад от Дружковки. Ранее ISW не фиксировал участия этого подразделения в боевых действиях в Украине.
Александровское направление
Украинские войска недавно продвинулись на Александровском направлении.
Геолоцированные кадры, опубликованные 1 августа, свидетельствуют о том, что оккупанты нанесли удар по украинским военным на запад от Зирки, расположенной на северо-восток от Александровки.
Гуляйпольское направление
4 и 5 августа российские войска продолжали наступательные действия на Гуляйпольском направлении, но не добились подтвержденного продвижения.
В то же время один из российских военных блогеров заявил, что подразделения 5-й отдельной танковой бригады России якобы захватили Зирницу, расположенную на юго-запад от Александровки.
ISW называет это утверждение крайне маловероятным, ведь село расположено примерно в 14 километрах от ближайших подтвержденных российских позиций и в 9 километрах от ближайшего зафиксированного места проникновения российских войск.
Ситуация на фронте / Карты ISW