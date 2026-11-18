На нескольких направлениях россияне вели наступательные действия. Украинские войска отвечали контратаками.

Институт изучения войны (ISW) проанализировал ситуацию на фронте. По данным аналитиков, несмотря на наступательные действия, оккупантам не удалось продвинуться ни на одном из направлений.

Какова ситуация на фронте?

Купянское направление

17 ноября несколько российских военных блогеров, а также источники, освещающие деятельность российских группировок войск "Север" и "Запад", заявили о продолжении наступательных действий россиян на Купянском направлении. В то же время ISW не обнаружил подтверждений продвижения российских войск.

Пресс-секретарь группировки Объединенных сил ВСУ полковник Виктор Трегубов 17 ноября сообщил, что из-за потерь личного состава россияне сократили численность групп проникновения, действующих на северо-западе от Купянска. Если раньше такие группы насчитывали до шести военных, то теперь действуют единичные оккупанты.

Лиманское направление

16 и 17 ноября российские войска продолжали наступать на северо-востоке и юго-востоке от Лимана, однако не продвинулись вперед.

В то же время украинские военные контратаковали на юго-востоке от города.

Славянское направление

16 и 17 ноября российские войска продолжали наступать на востоке от Славянска и на юго-востоке от Краматорска, однако не продвинулись вперед.

В то же время украинские военные контратаковали на северо-востоке от Славянска.

Александровское направление

Министерство обороны России продолжает существенно преувеличивать успехи российских войск на юго-западе от Александровки. Это часть информационной кампании, цель которой – создать впечатление масштабного продвижения оккупантов на различных участках фронта.

17 ноября российское Минобороны заявило, что подразделения группировки войск "Восток" захватили Заливое. Один из российских военных блогеров приписал это продвижение подразделениям 36-й отдельной мотострелковой бригады.

Гуляйпольское направление

16 и 17 ноября российские войска продолжали наступать на северо-западе и западе от Гуляйполя, однако не продвинулись вперед. В то же время украинские военные контратаковали на этом участке фронта.

По данным ISW, Россия проводила ограниченные наступательные операции и на других направлениях фронта, но продвижения не добилась.