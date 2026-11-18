Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував ситуацію на фронті. За даними аналітиків, попри наступальні зусилля окупантам просунутися не вдалося на жодному з напрямків.

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Яка ситуація на фронті?

Куп'янський напрямок

17 листопада кілька російських воєнних блогерів, а також джерела, які висвітлюють діяльність російських угруповань військ "Північ" і "Захід", заявили про продовження наступальних дій росіян на Куп'янському напрямку. Водночас ISW не виявив підтверджень просування російських військ.

Речник угруповання Об'єднаних сил ЗСУ полковник Віктор Трегубов 17 листопада повідомив, що через втрати особового складу росіяни зменшили чисельність груп проникнення, які діють на північний захід від Куп'янська. Якщо раніше такі групи налічували до шести військових, то тепер діють поодинокі окупанти.

Лиманський напрямок

16 і 17 листопада російські війська продовжували наступати на північний схід і південний схід від Лимана, однак не просунулися вперед.

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Водночас українські військові контратакували на південний схід від міста.

Слов'янський напрямок

16 і 17 листопада російські війська продовжували наступати на схід від Слов'янська та південний схід від Краматорська, однак не просунулися вперед.

Водночас українські військові контратакували на північний схід від Слов'янська.

Олександрівський напрямок

Міністерство оборони Росії продовжує суттєво перебільшувати успіхи російських військ на південний захід від Олександрівки. Це частина інформаційної кампанії, мета якої – створити враження масштабного просування окупантів на різних ділянках фронту.

17 листопада російське Міноборони заявило, що підрозділи угруповання військ "Схід" захопили Заливне. Один із російських воєнних блогерів приписав це просування підрозділам 36-ї окремої мотострілецької бригади.

Гуляйпільський напрямок

16 і 17 листопада російські війська продовжували наступати на північний захід і захід від Гуляйполя, однак не просунулися вперед. Водночас українські військові контратакували на цій ділянці фронту.

За даними ISW, Росія проводила обмежені наступальні операції і на інших напрямках фронту, але не просувань не мала.