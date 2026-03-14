ВСУ продвинулись в 2 важных районах: обзор фронта от ISW

Украинские воины успешно срывают наступательные планы врага на весну и лето. Несмотря на давление оккупантов и преимущество в численности, Силам обороны удается выбивать противника с позиций.

Институт изучения войны выяснил, что украинские силы за последнее время продвинулись на 2 направлениях, а российские – ни на одном.

Где имели успех Силы обороны?

ВСУ недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка – Дружковка, а именно в южной части Константиновки. Об этом свидетельствуют геолоцированные кадры за 12 марта.

Наши защитники противодействуют подготовке российской артиллерии на Константиновском направлении. Геолоцированные видео от 11 и 12 марта показывают, что украинские военные поразили:

российскую гаубицу на запад от Ивановского (примерно в 10 километрах от линии фронта);

российскую реактивную систему залпового огня в Бахмуте (около 15 километров от фронта).

ВСУ имели успех в Константиновке / Карта ISW

Также Силы обороны недавно удерживали позиции или продвинулись на Новопавловском направлении. Геолоцированное видео, опубликованное 12 марта, показывает украинских военных в центральной части Новопавловки, что на Днепропетровщине. Это противоречит российским заявлениям о продвижении в этом населенном пункте.

Силы обороны продвинулись в Новопавловке / Карта ISW

