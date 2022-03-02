Донецкая область подсказывает оккупантам, куда им стоит пойти

2 марта 2022 , 15:03
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Источник:

TV7 Мариуполь

На билбордах и знаках дорожного движения Донетчины сделали обновление. Теперь оккупантам будет понятнее, куда двигаться.

Донецкая область подсказывает оккупантам, куда им стоит пойти,
– сообщил Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Фото с обновленными знаками и билбордами:

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Автор: Ірина Грицик