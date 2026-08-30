Россия готовит масштабное наступление и собирает силы на одном из направлений: обзор фронта от ISW

Российские военные планируют усилить боевые действия в Донецкой области. Украинские войска контратакуют и срывают планы противника.

В Институте изучения войны проанализировали ситуацию на поле боя. По данным аналитиков, украинские войска продвинулись на одном из направлений.

Какова ситуация в Сумской и Харьковской областях?

29 августа Минобороны России заявило, что российские войска захватили Храповщину на северо-восток от Сум. Украинская группировка войск "Курск" в тот же день опровергла это заявление и сообщила, что Храпивщина находится под контролем украинских сил.

Также 29 августа российская группировка войск "Север" опубликовала карту, на которой утверждалось, что российские войска захватили Новую Сечь на северо-восток от Сум. В то же время ISW не обнаружило доказательств, подтверждающих это заявление.

Россияне лгут об успехах в Сумской области / Карта ISW

28 и 29 августа российские войска продолжали наступательные действия на Купянском и Боровском направлениях, но не продвинулись вперед. Украинские силы тем временем контратаковали на обоих направлениях.

29 августа российские военные блогеры и источник, сообщающий о действиях российской группировки войск "Запад", заявили, что украинские силы контратаковали в районе Дворичной, на северо-восток от Купянска, а также в районе Ридкодуба, Нового и Катериновки – все эти населенные пункты расположены на юго-восток от Боровой.

Какова обстановка в Донецкой области?

Славянское направление

28 и 29 августа оккупанты продолжали наступательные действия на Славянском направлении, но не продвинулись вперед.

Источник, сообщающий о действиях российской группировки войск "Запад", 29 августа заявил, что украинские силы контратаковали в районе Дибровы и Стародубовки – оба населенных пункта расположены на восток от Славянска.

Представитель украинской бригады, действующей на Славянском направлении, 29 августа сообщил, что российские войска продолжают накапливать личный состав и технику для подготовки к более активным наступательным действиям в направлении Лимана, на северо-восток от Славянска.

По его словам, доля иностранных военных, преимущественно из Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, на этом направлении недавно выросла примерно до 30% личного состава российских войск. В то же время, несмотря на накопление сил, российские военные остаются недостаточно подготовленными.

Также оккупанты сосредотачивают удары по украинской логистике и переправам через реки Оскол и Северский Донец. Вероятно, это часть подготовки к предстоящему более масштабному наступлению.

Константиновское направление

28 и 29 августа российские войска также продолжали наступление в тактическом районе Константиновка – Дружковка, но не смогли продвинуться из-за контратак украинских сил.

Ситуация на Константиновском направлении / Карта ISW

Добропольское направление

Украинские силы недавно продвинулись на Добропольском направлении.

В частности, по данным геолоцированных кадров, опубликованных 29 августа, Силы обороны продвинулись в Дорожном, на юго-восток от Доброполья.

Также украинские силы либо удерживают позиции, либо продвинулись на запад и юг от Нового Донбасса.

О присутствии украинских военных в этих районах свидетельствуют геолоцированные кадры от 28 и 29 августа, что противоречит заявлениям российской стороны. Минобороны России 29 августа заявило, что оккупанты якобы захватили Новоандреевку, на северо-восток от Доброполья.

Силы обороны добились успеха на Добропольском направлении / Карта ISW