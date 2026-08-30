В Інституті вивчення війни оцінили ситуацію на полі бою. За даними аналітиків, українські сили просунулися на одному з напрямків.

Яка ситуація на Сумщині і Харківщині?

29 серпня міноборони Росії заявило, що російські війська захопили Храпівщину на північний схід від Сум. Українське угруповання військ "Курськ" того ж дня спростувало цю заяву та повідомило, що Храпівщина перебуває під контролем українських сил.

Також 29 серпня російське угруповання військ "Північ" опублікувало карту, на якій стверджувало, що російські війська захопили Нову Січ на північний схід від Сум. Водночас ISW не виявив доказів, які б підтверджували цю заяву.

Росіяни брешуть про успіх на Сумщині / Карта ISW

28 та 29 серпня російські війська продовжували наступальні дії на Куп'янському та Боровському напрямках, але не просунулися вперед. Українські сили тим часом контратакували на обох напрямках.

29 серпня російські воєнні блогери та джерело, яке повідомляє про дії російського угруповання військ "Захід", заявили, що українські сили контратакували біля Дворічної, на північний схід від Куп'янська, а також біля Рідкодуба, Нового та Катеринівки – усі населені пункти розташовані на південний схід від Борової.

Яка обстановка на Донеччині?

Слов'янський напрямок

28 та 29 серпня окупанти продовжували наступальні дії на Слов'янському напрямку, але не просунулися вперед.

Джерело, яке повідомляє про дії російського угруповання військ "Захід", 29 серпня заявило, що українські сили контратакували біля Діброви та Стародубівки – обидва населені пункти розташовані на схід від Слов'янська.

Представник української бригади, яка діє на Слов'янському напрямку, 29 серпня повідомив, що російські війська продовжують накопичувати людей і техніку для підготовки до активніших наступальних дій у напрямку Лимана, на північний схід від Слов'янська.

За його словами, частка іноземних військових, переважно з Латинської Америки, Африки та Південно-Східної Азії, на цьому напрямку нещодавно зросла приблизно до 30% особового складу російських військ. Водночас, попри накопичення сил, російські військові залишаються недостатньо підготовленими.

Також окупанти зосереджують удари по українській логістиці та переправах через річки Оскіл і Сіверський Донець. Ймовірно, це частина підготовки до майбутнього масштабнішого наступу.

Костянтинівський напрямок

28 та 29 серпня російські війська також продовжували наступ у тактичному районі Костянтинівка – Дружківка, але не досягли просування через контратаки українських сил.

Ситуація на Костянтинівському напрямку / Карта ISW

Добропільський напрямок

Українські сили нещодавно просунулися на Добропільському напрямку.

Зокрема, за даними геолокованих кадрів, опублікованих 29 серпня, Сили оборони просунулися в Дорожньому, на південний схід від Добропілля.

Також українські сили або утримують позиції, або просунулися на захід і південь від Нового Донбасу.

Про присутність українських військових у цих районах свідчать геолоковані кадри від 28 та 29 серпня, що суперечить заявам російської сторони. Міноборони Росії 29 серпня заявило, що окупанти нібито захопили Новоандріївку, на північний схід від Добропілля.

Сили оборони мали успіх на Добропільському напрямку / Карта ISW