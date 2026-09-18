ВСУ наступают на севере Донецкой области, а Россия готовит "подступ" с юга: обзор ситуации на фронте от ISW

Украинское контрнаступление в районе Лимана сорвало планы России по окружению пояса крепостей в Донецкой области. Враг не отказывается от попыток прорвать оборону и окружить ВСУ с юга.

Институт изучения войны проанализировал ситуацию на фронте. По данным аналитиков, Силы обороны продвинулись на трех направлениях – Сумскому, Лиманскому и Купянскому.

Где Силы обороны добились успехов?

Сумское направление

Украинские войска недавно продвинулись или удержали позиции на севере Сумской области.

Украинские военные удерживают позиции на северо-западе Запселля (на северо-восток от Сум), в районах, где ранее российские источники заявляли о присутствии своих войск. Это подтверждают геолокационные кадры, опубликованные 14 сентября.

Харьковское направление

Силы обороны, вероятно, провели механизированную атаку на северо-востоку от Большого Бурлука.

Источник, связанный с российской Северной группой войск, 17 сентября заявил, что украинские силы контратаковали вблизи Вильхуватки с применением бронетехники.

Васильевка, Благодатное и Черное, расположенные на северо-запад от Вильхуватки, являются "серой зоной", где действуют как украинские, так и российские военные.

Купянское направление

Судя по геолокационным кадрам, опубликованным 16 сентября, украинские военные продвинулись на восток от Западного, расположенного на север от Купянска.5]

Источник, связанный с западной группировкой войск России, 17 сентября заявил, что российские военные покинули несколько позиций на восток от Западного, а украинские силы немного продвинулись вдоль трассы Р-79 Дворичная – Купянск, которая проходит на север и восток от Западного.

Российский военный блогер признал ложь Кремля о Константиновке

Известный российский военный блогер, связанный с Кремлем, поставил под сомнение официальные заявления России о продвижении войск в районе Константиновки.

Он признал, что украинские силы сохраняют значительное присутствие в районе между Константиновкой и Часовым Яром.

По его словам, Россия не сможет наступать на север от Константиновки и в сторону Веролюбовки, пока не установит контроль над Стойкой, Червоным, Николаевкой и Подольским, расположенными на северо-восток от Константиновки.

Также блогер опроверг заявления России о контроле над частью Алексеево-Дружковки. Он утверждает, что российские военные находятся лишь в окрестностях поселка и не имеют позиций в самой Дружковке.

Кроме того, блогер признал отсутствие значительной концентрации российских сил в районе Райского, Петровки, Новогригоровки и Новоандреевки на юго-запад от Дружковки. По его словам, там действуют лишь отдельные диверсионно-разведывательные группы при поддержке дронов.

Какова ситуация на фронте / Карты ISW

Наступление Сил обороны на Лиманском направлении

Командир 3-го армейского корпуса ВСУ бригадный генерал Андрей Билецкий 17 сентября заявил, что украинское контрнаступление против российского выступления к северу от Лимана – операция "Вивальди" – сорвал план России окружить "Крепость" с севера через Лиман и Святогорск и с юга через Доброполье.

По словам Билецкого, российские войска планировали соединить северную и южную группировки в Барвинковом Харьковской области, чтобы захватить всю Донецкую область.

Заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ майор Максим Жорин 16 сентября заявил, что успех операции "Вивальди" на Лиманском направлении стал возможен благодаря строгому соблюдению информационного молчания и отсутствию сообщений о контрнаступлении. Это ввело в заблуждение российское военное руководство и способствовало продвижению украинских сил.

Силы обороны сорвали планы россиян в Донецкой области / Карта ISW

Оккупанты стягивают войска к Доброполью

Российские войска перебрасывают бронетехнику и дроны на Добропольское направление для будущих механизированных штурмов осенью 2026 года.

Командир 1-го корпуса НГУ "Азов" бригадный генерал Денис Прокопенко заявил, что Россия, вероятно, начнет усиливать свои штурмовые подразделения, насчитывающие около 200 пехотинцев, механизированными колоннами примерно из 50 бронемашин. Это должно отвлечь украинские силы и повысить вероятность прорыва.

По оценке Прокопенко, российская наступательная кампания достигнет кульминации в сентябре 2026 года, после чего до октября российские войска могут перейти к попыткам механизированных прорывов.

Россия также может попытаться захватить как минимум один населенный пункт в "Крепости" до завершения осенней кампании, чтобы создать плацдарм для дальнейшего наступления.

Накопление Россией бронетехники на Добропольском направлении может свидетельствовать о намерении российского командования увеличить роль механизированных штурмов осенью.

Цель может заключаться в попытке прорыва на Добропольском направлении и охвате "Крепости" с юга.