Інститут вивчення війни проаналізував ситуацію на фронті. За даними аналітиків, Сили оборони просунулися на 3 напрямках – Сумському, Лиманському та Куп'янському.

Де мали успіхи Сили оборони?

Сумський напрямок

Українські сили нещодавно просунулися або утримали позиції на півночі Сумської області.

Українські військові утримують позиції на північному заході Запсілля (на північний схід від Сум), у районах, де раніше російські джерела заявляли про присутність своїх військ. Це підтверджують геолоковані кадри, опубліковані 14 вересня.

Харківський напрямок

Сили оборони, ймовірно, провели механізовану атаку на північний схід від Великого Бурлука.

Джерело, пов'язане з російським Північним угрупованням військ, 17 вересня заявило, що українські сили контратакували поблизу Вільхуватки із застосуванням бронетехніки.

Василівка, Благодатне та Чорне, розташовані на північний захід від Вільхуватки, є сірою зоною, де діють як українські, так і російські військові.

Куп'янський напрямок

За геолокованими кадрами, опублікованими 16 вересня, українські військові просунулися на схід від Западного, що на північ від Куп'янська.5]

Джерело, пов'язане із західним угрупованням військ Росії, 17 вересня заявило, що російські військові залишили кілька позицій на схід від Западного, а українські сили трохи просунулися вздовж траси Р-79 Дворічна – Куп'янськ, яка проходить на північ і схід від Западного.

Російський мілблогер визнав брехню Кремля про Костянтинівку

Відомий російський військовий блогер, пов'язаний із Кремлем, поставив під сумнів офіційні заяви Росії про просування військ біля Костянтинівки.

Він визнав, що українські сили зберігають значну присутність у районі між Костянтинівкою та Часовим Яром.

За його словами, Росія не зможе наступати на північ від Костянтинівки та в бік Віролюбівки, поки не встановить контроль над Стійкою, Червоним, Миколаївкою та Подільським, що розташовані на північний схід від Костянтинівки.

Також блогер спростував заяви Росії про контроль над частиною Олексієво-Дружківки. Він стверджує, що російські військові перебувають лише в околицях селища і не мають позицій у самій Дружківці.

Крім того, блогер визнав відсутність значної концентрації російських сил біля Райського, Петрівки, Новогригорівки та Новоандріївки на південний захід від Дружківки. За його словами, там діють лише окремі диверсійно-розвідувальні групи за підтримки дронів.

Яка ситуація на фронті / Карти ISW

Наступ Сил оборони на Лиманському напрямку

Командир 3-го армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький 17 вересня заявив, що український контрнаступ проти російського виступу на північ від Лимана – операція "Вівальді" – зірвав план Росії оточити "Фортецю" з півночі через Лиман і Святогірськ та з півдня через Добропілля.

За словами Білецького, російські війська планували з'єднати північне та південне угруповання в Барвінковому Харківської області, щоб захопити всю Донецьку область.

Заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ майор Максим Жорін 16 вересня заявив, що успіх операції "Вівальді" на Лиманському напрямку став можливим завдяки суворому дотриманню інформаційної тиші та відсутності повідомлень про контрнаступ. Це ввело в оману російське військове керівництво та сприяло просуванню українських сил.

Сили оборони зірвали задум росіян на Донеччині / Карта ISW

Окупанти стягують війська під Добропілля

Російські війська перекидають бронетехніку та дрони на Добропільський напрямок для майбутніх механізованих штурмів восени 2026 року.

Командир 1-го корпусу НГУ "Азов" бригадний генерал Денис Прокопенко заявив, що Росія, ймовірно, почне посилювати свої штурмові підрозділи, які налічують близько 200 піхотинців, механізованими колонами приблизно з 50 бронемашин. Це має відволікати українські сили та підвищувати ймовірність прориву.

За оцінкою Прокопенка, російська наступальна кампанія досягне кульмінації у вересні 2026 року, після чого до жовтня російські війська можуть перейти до спроб механізованих проривів.

Росія також може спробувати захопити щонайменше один населений пункт у "Фортеці" до завершення осінньої кампанії, щоб створити плацдарм для подальшого наступу.

Накопичення Росією бронетехніки на Добропільському напрямку може свідчити про намір російського командування збільшити роль механізованих штурмів восени.

Мета може полягати у спробі прориву на Добропільському напрямку та охопленні "Фортеці" з півдня.