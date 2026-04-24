Россияне готовятся к механизированному наступлению на одном из направлений: обзор фронта от ISW

На фронте продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты пытаются атаковать на нескольких направлениях одновременно.

Институт изучения войны проанализировал ход боевых действий в Украине. По данным аналитиков, российские войска продолжают ограниченные атаки на нескольких направлениях.

Смотрите также Угроза окружения для Сум: какие планы у россиян в регионе и смогут ли они их реализовать

Какова ситуация на фронте?

Сумщина

Российские силы отдают приоритет наступательным операциям на восток и юго-восток от города Сумы, а не действиям на север и северо-восток от города.

Представитель Объединенной группировки войск Украины полковник Виктор Трегубов заявил, что оккупанты в Сумской области интенсивнее всего атакуют вдоль международной границы на юге области.

Также он отметил, что враг захватил Миропольское (на восток от Сум) и продвинулся на два-три километра вглубь в некоторых районах вдоль границы.

Харьковщина

23 апреля российские силы провели диверсионную операцию и продолжили наступательные действия на северо-востоке от Харькова, тогда как украинские силы осуществили контратаки в этом районе. Так, геолоцированные кадры показывают, как Силы обороны наносят удары по российским военнослужащим на северо-запад от Бочкового (на северо-восток от Харькова).

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил 22 апреля, что российские беспилотники примерно 50 раз атаковали Богодухов. Этот город расположен на северо-западу от Харькова, на реке Мерла, на пересечении трассы Р-46 Сумы – Харьков и Р-45 Харьков – Ахтырка).

Российские войска в течение последней недели, примерно с 18 апреля, усилили удары по Богодухову. Вероятно, они пытаются давить на украинский тыл, чтобы усложнить поставки между Сумами и Харьковом и подготовить условия для будущего наступления,

– объяснили эксперты ISW.

Российские силы продолжали наземные атаки на Купянском направлении.

По словам Трегубова, оккупанты активизировали инфильтрационные действия на север от Купянска вблизи Голубовки. Они пытаются ликвидировать украинский плацдарм, усиливая штурмовые операции на левом берегу реки Оскол.

Военный уточнил, что захватчики не удерживают никаких постоянных позиций в Купянске-Узловом (на север от Купянска), несмотря на заявления начальника Генерального штаба России генерала армии Валерия Герасимова от 21 апреля.

Донецкая область

Представитель украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, сообщил 23 апреля, что оккупанты готовятся провести механизированное наступление и продолжают бить по украинским логистическим маршрутам, чтобы усложнить ротацию личного состава и поставки боеприпасов

Российские силы продолжают инфильтрационные действия на Славянском направлении. Геолоцированные кадры за 23 апреля показывают, как украинские силы наносят удары по российским позициям в восточной части Рай-Александровки (на юго-восток от Славянска).

Другие кадры демонстрируют, как россияне обстреливают украинскую позицию на северо-восток от Лимана в районе, где враг ранее заявлял о своем контроле.

Захватчики недавно продолжили наступательные действия на Константиновском направлении, но подтвержденных продвижений не достигли.

Кадры, опубликованные 22 апреля, свидетельствуют, что украинские силы удерживают позиции на северо-восток от Стенки (на север от Константиновки) и в южной части Часового Яра (на северо-восток от Константиновки) – в районах, где российские источники ранее заявляли о присутствии оккупантов.

Российские силы продолжают проводить механизированные и моторизованные штурмы на Константиновском направлении. Кадры, опубликованные 22 апреля, показывают, как украинские силы поразили три российские машины к югу от Предтечино (на восток от Константиновки) во время моторизованного штурма примерно взводного уровня.

Оккупанты также недавно провели два механизированных штурма примерно взводного масштаба на Краматорском направлении – на восток от Часового Яра.

Российские силы продолжили наступательные действия на Покровском направлении, сосредоточив атаки на северо-запад и север от Покровска, однако подтвержденных продвижений не осуществили.

Государственный российский телеканал "Первый канал" 21 апреля опубликовал видео, на котором двое оккупантов якобы из 35-й мотострелковой бригады поднимают флаг в селе Гришино. На самом деле россияне находились в Михайловке (на юго-восток от Покровска и примерно в 40 километрах от Гришино).

Запорожье

Украинские силы продолжают удерживать позиции к юго-западу от Гуляйполя, тогда как российские войска сосредотачивают наступательные действия на северо-запад и запад от города.

Геолоцированные кадры, опубликованные 22 апреля, показывают присутствие украинских сил в Волшебном в районах, где россияне ранее утверждали о своем присутствии.

Представитель Сил обороны юга Украины полковник Владислав Волошин сообщил 22 апреля, что российские силы все еще находятся в 15 километрах от Орехова, опровергнув заявления российских чиновников о якобы уличных боях в городе.

Волошин отметил, что врагу сначала нужно захватить Новоданиловку (непосредственно на юге от Орехова), прежде чем начинать наземные штурмы самого населенного пункта.

