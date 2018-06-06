Донецкая фильтровальная станция может остановиться из-за непрекращающихся обстрелов, – МинТОТ

Донецкая фильтровальная станция может остановить работу в связи с непрекращающимися обстрелами. Такой шаг не исключают в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий (МинТОТ).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МинТОТ) в Twitter. Читайте также: "У нас горячая фаза войны": Порошенко остро высказался об агрессии России на Донбассе "В связи с постоянными обстрелами в районе Донецкой фильтровальной станции, руководство СММ совместно с ОБСЕ решили оставить смену работников еще на сутки. Возможна остановка фильтровальной станции до урегулирования ситуации", – говорится в сообщении. КП #Вода_Донбасу: у зв'язку з постійними обстрілами в р-ні Донецької фільтрувальної станції, керівництво спільно з @OSCE_SMM вирішили залишити зміну працівників ще на добу. Можлива зупинка фільтрувальної станції до врегулювання ситуації. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 6 червня 2018 р.