21:36
6 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
18°C 11°C
  • четверг
    22°C 9°C
  • пятница
    24°C 11°C
  • суббота
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Усы надежды для сборной РФ. Виртуальная реальность Киселева
Вєсті Кремля
21:04, сегодня
Вести.UA. Натурщик Татьяны Чорновол. Хитрый план Добкина
Вєсті.UA
19:48, сегодня
Оползень в Черноморске: почему за свою халатность должны отвечать чиновники
ЦРУ
09:00, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Донецкая фильтровальная станция может остановиться из-за непрекращающихся обстрелов, – МинТОТ

21 Читати новину українською
Донецкая фильтровальная станция может остановить работу в связи с непрекращающимися обстрелами
Донецкая фильтровальная станция может остановить работу в связи с непрекращающимися обстрелами / 112.ua

Донецкая фильтровальная станция может остановить работу в связи с непрекращающимися обстрелами. Такой шаг не исключают в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий (МинТОТ).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МинТОТ) в Twitter.

Читайте также: "У нас горячая фаза войны": Порошенко остро высказался об агрессии России на Донбассе

"В связи с постоянными обстрелами в районе Донецкой фильтровальной станции, руководство СММ совместно с ОБСЕ решили оставить смену работников еще на сутки. Возможна остановка фильтровальной станции до урегулирования ситуации", – говорится в сообщении.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Донецка
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧМ-1934 по футболу: диктатор на трибуне, нацистская свастика и поломанные команды
сегодня, 21:05 ЧМ-1934 по футболу: диктатор на трибуне, нацистская свастика и поломанные команды
79
Что известно про "расстрельный список" и почему его фигурантов хотят убить
сегодня, 20:00 Что известно про "расстрельный список" и почему его фигурантов хотят убить
Іван Яковина 204
Безработные и "нелегалы": кого больше среди украинцев
сегодня, 19:02 Безработные и "нелегалы": кого больше среди украинцев
Яніна Ткачук 169
Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
сегодня, 17:02 Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
Володимир Співаковський 3770
Готовы ли украинцы потерять Донбасс ради целостности остальной Украины и независимости от РФ?
сегодня, 15:05 Готовы ли украинцы потерять Донбасс ради целостности остальной Украины и независимости от РФ?
Семен Кабакаєв 3019
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук