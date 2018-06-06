Донецкая фильтровальная станция может остановиться из-за непрекращающихся обстрелов, – МинТОТ
Донецкая фильтровальная станция может остановить работу в связи с непрекращающимися обстрелами. Такой шаг не исключают в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий (МинТОТ).
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МинТОТ) в Twitter.
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"В связи с постоянными обстрелами в районе Донецкой фильтровальной станции, руководство СММ совместно с ОБСЕ решили оставить смену работников еще на сутки. Возможна остановка фильтровальной станции до урегулирования ситуации", – говорится в сообщении.
Источник: 24 Канал
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