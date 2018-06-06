Донецька фільтрувальна станція може зупинити роботу через безперервні обстріли, – МінТОТ
Донецька фільтрувальна станція може зупинити роботу у зв'язку з безперервними обстрілами. Такий крок не виключають у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ).
Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ) в Twitter.
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"У зв'язку з постійними обстрілами в районі Донецької фільтрувальної станції, керівництво СММ спільно з ОБСЄ вирішили залишити зміну працівників ще на добу. Можлива зупинка фільтрувальної станції до врегулювання ситуації", – йдеться в повідомленні
Джерело: 24 Канал
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