Донецька фільтрувальна станція може зупинити роботу через безперервні обстріли, – МінТОТ

Донецька фільтрувальна станція може зупинити роботу у зв'язку з безперервними обстрілами. Такий крок не виключають у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ).

Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ) в Twitter. Читайте також: "У нас гаряча фаза війни": Порошенко гостро висловився про агресію Росії на Донбасі "У зв'язку з постійними обстрілами в районі Донецької фільтрувальної станції, керівництво СММ спільно з ОБСЄ вирішили залишити зміну працівників ще на добу. Можлива зупинка фільтрувальної станції до врегулювання ситуації", – йдеться в повідомленні КП #Вода_Донбасу: у зв'язку з постійними обстрілами в р-ні Донецької фільтрувальної станції, керівництво спільно з @OSCE_SMM вирішили залишити зміну працівників ще на добу. Можлива зупинка фільтрувальної станції до врегулювання ситуації. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 6 червня 2018 р.