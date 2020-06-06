В оккупированном Донецке исчезла гражданка Испании Евгения Йепес-Веньеса. Ее похитили из квартиры представители оккупационных войск. Где она сейчас – неизвестно.

Информацию о похищении озвучил журналист Денис Казанский после общения с мужем пропавшей – испанцем Аннивалом Йепесом.

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По словам журналиста – Евгения сама из Донецка. Там она познакомилась со своим мужем, который учился в Донецке. Пара поженилась и переехала в Испанию, а Евгения стала гражданкой этой страны. Однако квартиру в Донецке она не продала.

Именно в эту квартиру и приехала Евгения в начале весны. Но покинуть оккупированный город не смогла, ведь все пропускные пункты закрыты из-за карантина.

3 июня женщина исчезла. По словам ее мужа, перед похищением она позвонила ему и сообщила, что к ней в квартиру ломятся неизвестные мужчины. Она предположила, что это представители оккупационных войск. А пришли они к ней из-за того, что она со своего балкона сняла российский флаг, который там развесили без ее разрешения за день до этого.

Стоит отметить, что на улицах Донецка развесили немало российских флагов на зданиях. Однако делали это не жители города, а представители оккупационной власти.

Впоследствии связь с женщиной пропала. Ни один из ее номеров не отвечает.

Аннивал Йепес пообщался с соседкой. Та заявила, что за его женой пришли 6-7 представителей так называемого "министерства госбезопасности", назвав их "КГБшниками". Впоследствии они еще раз приходили в эту квартиру, заявив, что она находится под следствием.

Где находится Евгения – никто не знает.