В окупованому Донецьку зникла громадянка Іспанії Євгенія Йепес-Веньєса. Її викрали з власної квартири представники окупаційних військ. Де вона зараз – невідомо.

Інформацію про викрадення озвучив журналіст Денис Казанський після спілкування з чоловіком зниклої – іспанцем Аннівалом Йепесом.

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За словами журналіста – Євгенія сама з Донецька. Саме там вона познайомилася зі своїм чоловіком, який навчався в Донецьку. пара одружилася і переїхала до Іспанії, а Євгенія стала громадянкою цієї країни. Однак квартиру в Донецьку вона не продала.

Саме до цієї квартири й приїхала Євгенія на початку весни. Але покинути окуповане місто не змогла, адже всі пропускні пункти закриті через карантин.

3 червня жінка зникла. За словами її чоловіка, перед викраденням вона подзвонила йому і повідомила, що до неї у квартиру ломляться невідомі чоловіки. Вона припустила, що це представники окупаційних військ. А прийшли вони до неї через те, що вона зі свого балкону зняла російський прапор, який там розвісили без її дозволу за день до цього.

Варто відзначити, що на вулицях Донецька розвісили чимало російських прапорів на будівлях. Однак робили це не мешканці міста, а представники окупаційної влади.

Згодом зв'язок з жінкою пропав. Жоден з її номерів не відповідає.

Аннівал Йепес поспілкувався з сусідкою. Та заявила, що по його жінку прийшли 6-7 представників так званого "міністерства держбезпеки", назвавши їх "КДБшниками". Згодом вони ще раз приходили до цієї квартири, заявивши, що вона перебуває під слідством.

Де зараз перебуває Євгенія – ніхто не знає.